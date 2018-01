Gole dla gospodarzy zdobyli w czwartek Argentyńczyk Lionel Messi (w 13. i 15. minucie), Jordi Alba (28.), Urugwajczyk Luis Suarez (31.) oraz Chorwat Ivan Rakitic (87.).

Przy obu trafieniach Messiego asystował Alba, z kolei Argentyńczyk odwdzięczył się lewemu obrońcy precyzyjnym podaniem, po którym Hiszpan bez problemu wykończył akcję. Suarez wykorzystał nieodpowiedzialne zagranie jednego z obrońców Celty do swojego bramkarza, przejął piłkę i skierował ją do siatki. Wynik ustalił w końcówce Rakitic, który trafił do bramki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

>>>Barcelona - Celta 5:0. Zobacz gole

Barcelona jest liderem ekstraklasy, awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca w grupie i zmierza po czwarty z rzędu triumf w krajowym Pucharze. Jest najbardziej utytułowanym zespołem w tych rozgrywkach - trofeum zdobyła 29 razy.

W środę Real Madryt zremisował na własnym boisku z drugoligową Numancią 2:2 i awansował, bo w pierwszym meczu wygrał na wyjeździe 3:0. W kolejnej rundzie zagrają ponadto: Atletico Madryt, Alaves, Valencia, Sevilla, Leganes i Espanyol, a więc wyłącznie drużyny rywalizujące w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w piątek o 12.30 w siedzibie hiszpańskiej federacji w podmadryckiej miejscowości Las Rozas.