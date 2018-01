Festiwal strzelecki w czwartej minucie rozpoczął Argentyńczyk Angel Di Maria, który popisał się technicznym i efektownym strzałem sprzed pola karnego. Dziewięć minut później Di Maria wykorzystał podanie Neymara i skierował piłkę z bliskiej odległości do pustej bramki.

W 21. minucie Argentyńczyk popisał się dokładnym dośrodkowaniem, a Edinson Cavani strzałem głową pokonał bramkarza gości. To była 156. bramka Urugwajczyka w barwach PSG biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Tym samym zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji najlepszych strzelców klubu Szwedem Zlatanem Ibrahimoviciem.

>>>PSG - Dijon 8:0. Zobacz gole

Trzy minuty przed przerwą bramkę z rzutu wolnego zdobył Neymar. Brazylijczyk, który ostatnio pauzował z powodu urazu, pokonał bramkarza gości również w 57. minucie wykorzystując błąd obrońców. W 73. minucie Neymar popisał się efektownym rajdem, który rozpoczął z okolic linii środkowej, a zakończył celnym strzałem z linii pola karnego. Niespełna cztery minuty później Brazylijczyk asystował przy trafieniu Kyliana Mbappe'a, a chwilę później zdobył swoją czwartą bramkę w tym meczu - tym razem z rzutu karnego.

PSG z dorobkiem 56 punktów umocniło się na prowadzeniu Ligue 1. Ma 11 oczek przewagi nad Olympique Lyon i 12 nad Olympique Marsylia.

Aż 13 punktów do lidera traci AS Monaco. Mistrzowie Francji z Kamilem Glikiem w składzie we wtorkowym meczu zremisowali u siebie z Nice 2:2. W doliczonym czasie gry wyrównał Kolumbijczyk Radamel Falcao.