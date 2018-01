Zespół z Lyonu niespodziewanie objął prowadzenie w drugiej minucie, kiedy Nabil Fekir popisał się pięknym strzałem z dystansu z rzutu wolnego. Tuż przed przerwą wyrównał Layvin Kurzawa, który z kolei trafił do bramki po efektownym strzale z woleja.

Od 57. minuty goście grali w osłabieniu, bo Dani Alves nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy i skrytykował decyzję sędziego. Ten od razu ukarał go czerwoną kartką. Gospodarze, choć mieli wyraźną przewagę, nie potrafili jej wykorzystać. Dopiero w ostatniej minucie spotkania zwycięską bramkę strzelił Depay.

>>>Olympique Lyon - Paris Saint Germain 2:1. Zobacz gole

Wcześniej AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie pokonało przed własną publicznością FC Metz 3:1. Zespół z Księstwa objął prowadzenie tuż przed przerwą, a efektownym strzałem sprzed pola karnego popisał się Jorge.

Pięć minut po zmianie stron swój zespół osłabił bramkarz gości Eiji Kawashima, kiedy to faulował rywala przed polem karnym. Ozbobą meczu był gol z 67. minuty Rachida Ghezzala, który z prawej strony pola karnego pięknym strzałem trafił do bramki.

W 72. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola kontaktowego głową strzelił Rachid Ghezzal. Jednak w 81. minucie trzecią bramkę dla gospodarzy strzelił Rony Lopes.

AS Monaco z 46 punktami zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci oczko do trzeciego Olympique Marsylia, dwa do Olympique Lyon i dziesięć do prowadzącego PSG.