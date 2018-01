Transfer był już wielokrotnie omawiany w mediach, nie tylko angielskich, ale oficjalne potwierdzenie pojawiło się dopiero w poniedziałek.

Cieszę się, że dołączyłem do największego klubu na świecie. Nie mogłem odmówić możliwości gry na tym historycznym stadionie i pracy z trenerem Jose Mourinho. Cieszy mnie też, że zostałem pierwszym w historii Chilijczykiem w drużynie Manchesteru United - powiedział 29-letni Sanchez, cytowany na oficjalnej stronie internetowej "Czerwonych Diabłów".

Chilijczyk trafił do Arsenalu w lipcu 2014 roku z Barcelony. W 122 ligowych występach zdobył w barwach "Kanonierów" 60 goli. O pozyskanie go starał się też Manchester City, ale to lokalny rywal lidera Premier League ostatecznie sprowadził Chilijczyka do siebie.

Mchitarjan, ośmiokrotnie wybierany najlepszym ormiańskim piłkarzem roku, związał się z Arsenalem "na wiele lat".

Zawsze marzyłem o grze w tym klubie. Cieszę się, że udało się sfinalizować tę umowę - powiedział rówieśnik Sancheza w serwisie arsenal.com.

Mchitarjan był zawodnikiem United od połowy 2016 roku, kiedy sprowadzono go z Borussii Dortmund. W 39 meczach angielskiej ekstraklasy strzelił pięć bramek.