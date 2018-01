W obecnym sezonie wystąpił w 17 meczach ekstraklasy, strzelił jedną bramkę. Dwukrotnie zagrał w barwach narodowych, a zadebiutował w reprezentacji 10 listopada 2017 roku w towarzyskim meczu z Urugwajem.

Crystal Palace zajmuje 13. miejsce w angielskiej Premier League. Po 24 kolejkach ma na koncie 25 punktów.

Gra w lidze angielskiej to spełnienie moich marzeń. Jako małe dziecko śledziłem mecze Premier League, zawsze chciałem się tu znaleźć. Jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że pomogę Crystal Palace w utrzymaniu się w lidze - powiedział w pierwszym wywiadzie opublikowanym na oficjalnym kanale angielskiego klubu.

Jach przyznał, że pierwszą informację o zainteresowaniu Crystal Palace jego osobą dostał ok. 2-3 tygodni temu. Spotkałem się z przedstawicielami klubu, omawialiśmy strategię i jak widzą moją przyszłość. Dali mi też do zrozumienia, że obserwują mnie od kilku miesięcy i jest to przemyślany krok - dodał polski obrońca.

W londyńskim klubie Jach będzie trenować pod okiem byłego selekcjonera reprezentacji Anglii Roya Hodgsona.