Polski napastnik uczestniczył w środę w treningu w ośrodku klubowym w Castel Volturno koło Neapolu razem z napastnikami i środkowymi pomocnikami. Rano ćwiczył z kolegami z klubu, a po południu realizował własny plan ćwiczeń - podały media.

Milik odnotował kolejny etap powrotu wpisem na Instagramie. "Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę znów robić to, co najbardziej kocham" - podkreślił. W następnym zdaniu pod swoim zdjęciem z ośrodka treningowego zwrócił się żartobliwie do swojej narzeczonej: "Nie bądź zazdrosna, proszę".

W połowie stycznia Napoli ogłosiło po decydującej kontroli lekarskiej, że zawodnik wrócił do pełni zdrowia i może wznowić treningi z zespołem. Zgodę na to wyraził profesor Pier Paolo Mariani z kliniki w Rzymie, który operował więzadło krzyżowe w jego kolanie.

Urazu zerwania więzadła w prawym kolanie Milik doznał 23 września 2017 w końcówce meczu ligowego ze SPAL (3:2). Dwa dni później przeszedł operację w rzymskiej klinice Villa Stuart, a później poddał się wielotygodniowej rehabilitacji. Rok wcześniej nabawił się podobnej kontuzji, ale lewego kolana. Wówczas pauzował cztery miesiące.