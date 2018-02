Tzw. okienko transferowe w najsilniejszych europejskich ligach zostało zamknięte w nocy ze środy na czwartek. Najbardziej aktywne w styczniu były kluby z Premier League.

Zwraca uwagę fakt, że w przeciwieństwie do stycznia 2017 roku tym razem zimą najwięcej wydała tzw. wielka szóstka - Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur i Arsenal. W sumie 265 mln funtów (ok. 303 mln euro), co stanowi ok. 62 procent łącznych wydatków brutto.

Rok wcześniej połowa wydatków pochodziła z sześciu ostatnich drużyn w tabeli. Wówczas kluby angielskiej ekstraklasy wydały w styczniowym okienku na transfery łącznie 215 mln funtów, z czego sześć klubów walczących o utrzymanie - 110 mln funtów.

Według opublikowanej teraz analizy Deloitte tylko ostatniego dnia tzw. okienka transferowego kluby Premier League wydały 150 mln funtów (ok. 172 mln euro), co jest nowym rekordem dla 31 stycznia. Tego dnia np. do Arsenalu z Borussii Dortmund przeszedł Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang - za ok. 65 mln euro.

Z badań wynika, że pomimo dużych wydatków są one proporcjonalne do dochodu generowanego przez kluby Premier League.

Podczas zimowego okienka transferowego aktywne były również kluby z innych lig. Np. prowadząca w hiszpańskiej ekstraklasie Barcelona pozyskała z Liverpoolu Brazylijczyka Philippe Coutinho za ok. 120 mln euro, a suma może wzrosnąć do 160 mln euro.