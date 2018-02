Pierwszą bramkę w rewanżu, i pierwszą w nowych barwach, zdobył Brazylijczyk Philippe Coutinho. Najdroższy piłkarz w historii Barcelony (przed miesiącem przeszedł z Liverpoolu za 120 mln euro, suma może wzrosnąć do 160 mln) wszedł do gry po przerwie i w 49. minucie trafił do siatki. Wynik ustalił w 82. minucie Chorwat Ivan Rakitic. W obu akcjach asystował strzelcom goli Urugwajczyk Luis Suarez.

>>>Valencia - Barcelona 0:1. Zobacz wideo

W środę pierwszym finalistą została Sevilla, która wygrała przed własną publicznością z Leganes 2:0. Przed tygodniem w pierwszym meczu padł remis 1:1.

Finał zaplanowano na 21 kwietnia - na razie nie wiadomo, na którym stadionie.