Spotkanie na Parc des Princes dość szybko można było uznać za rozstrzygnięte. W 10. minucie prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Kylian Mbappe, który wykorzystał zły wślizg jednego z obrońców, przejął piłkę w polu karnym i płaskim strzałem umieścił ją w siatce.

Według "L'Equipe" Mbappe został najmłodszym zdobywcą gola w tym francuskim klasyku. W niedzielę miał dokładnie 19 lat i 67 dni, czyli był o dziewięć dni młodszy niż Samir Nasri, który 10 września 2006 roku pokonał bramkarza PSG.

W 27. minucie po akcji Adriena Rabiota i strzale Neymara piłkę do własnej bramki skierował Portugalczyk Rolando. 10 minut po przerwie, znowu przy udziale Brazylijczyka, 24. bramkę w sezonie Ligue 1 uzyskał jej najlepszy strzelec Urugwajczyk Edinson Cavani.

Jedyną złą wiadomością dla fanów i piłkarzy PSG jest kontuzja kostki Neymara, z powodu której w 80. minucie opuścił boisko na noszach i jego drużyna musiała kończyć mecz w dziesiątkę.

To 10. zwycięstwo paryżan w 11 ostatnich spotkaniach. Jednocześnie przerwali on serię meczów bez porażki Olympique. Ekipa z Marsylii była niepokonana od 17 grudnia. "Paryż robi swoje" - napisała gazeta "L'Equipe".

PSG po 23. wygranej w sezonie ma w dorobku 71 pkt i o 14 wyprzedza AS Monaco Kamila Glika oraz o 16 niedzielnego rywala.

Broniący tytułu piłkarze z Księstwa w 27. kolejce zremisowali na wyjeździe z Toulouse 3:3, mimo że prowadzili 1:0 i 3:1. Było to 12. kolejne spotkanie Monaco bez porażki.

Sędzia przyznał gospodarzom rzut karny po zagraniu Glika. Decyzja arbitra o podyktowaniu "jedenastki" była jednak dość kontrowersyjna. Wydawało się, że Polak tylko stał za napastnikiem Yayą Sanogo, kiedy pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej Francuz przewrócił się po nieudanej przewrotce.

Oczywiście, że jesteśmy wściekli. Glik nic nie zrobił, nie ruszał się, a sędzia odgwizdał rzut karny. Kiedy my popełniamy błędy, to mamy się do nich przyznawać, więc sędziowie też powinni - denerwował się partner obrońcy biało-czerwonych z formacji defensywnej Włoch Andrea Raggi.