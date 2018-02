Pierwsza bramkę zdobyła Borussia, a uzyskał ją Marco Reus w 16. minucie. Wyrównanie padło po błędzie obrony gospodarzy w kryciu przy rzucie rożnym w 73. minucie. Bramkarza dortmundczyków pokonał "na raty" reprezentant Austrii Kevin Danso.

Był to dziewiąty kolejny mecz ligowy Borussii bez porażki, jednak przerwana została jej seria trzech zwycięstw.

Niemiecka agencja dpa doniosła jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, że na stadionie Signal Iduna Park, gdzie zwykle przychodzi komplet widzów, było wiele pustych krzesełek. Szczególnie widoczne były braki na południowej trybunie, która może pomieścić 24,5 tysiąca kibiców. Wielu z tych, którzy przyszli na poniedziałkowe zawody, wyraziło podobny protest za pomocą transparentów.

Na stronie internetowej dziennika "Ruhr Nachrichten" poinformowano, że ok. 350 fanklubów wyraziło chęć przystąpienia do bojkotu. W efekcie na mogącą pomieścić ponad 80 tysięcy widzów dortmundzką arenę w poniedziałek przyszło ok. 55 tysięcy.

Szanujemy to. Wspólnota z wami jest dla nas bardzo ważna - powiedział przez głośnik stadionowy spiker Norbert Dickel. Kiedy zawodnicy obu drużyn wbiegali na murawę przed pierwszym gwizdkiem, na trybunach była zupełna cisza.

"Dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania wokół stadionu działo się o wiele mniej niż przed innymi meczami BVB w Dortmundzie. To ucieszyło kibiców, którzy przy pięciostopniowym mrozie krócej czekali na kontrolę bezpieczeństwa" - relacjonowali dziennikarze "Ruhr Nachrichten".

Do niezadowolenia fanów ustosunkował się także szef BVB Hans-Joachim Watzke. Akceptujemy każdą opinię i każdy protest, o ile jest wyrażany w pokojowy sposób. Ale jednocześnie jako liga mamy też zobowiązania - tłumaczył.

Jak ustalono wcześniej, w każdym sezonie (do 2020/21) odbędzie się około pięciu meczów w poniedziałki. Mają w nich uczestniczyć przede wszystkim zespoły rywalizujące w Lidze Europejskiej, w której mecze rozgrywane są w czwartki. BVB awansowała niedawno do 1/8 finału. Jej rywalem będzie austriacki FC Salzburg.

Już w ubiegłym tygodniu swoje niezadowolenie wyrażali także kibice Eintrachtu, który rywalizował właśnie w poniedziałek we Frankfurcie z RB Lipsk (2:1).

Borussia Dortmund jest wiceliderem Bundesligi. Zgromadziła 41 punktów i traci 19 do prowadzącego Bayernu Monachium. Bawarczycy w sobotę zremisowali u siebie bezbramkowo z Herthą Berlin (250. występ w ekstraklasie Roberta Lewandowskiego), co oznaczało zakończenie na 10 serii ligowych zwycięstw.

W poniedziałek z obozu lidera napłynęły nie najlepsze dla jego kibiców wieści. Okazało się, że kontuzja stawu skokowego, jakiej nabawił się w meczu z Herthą Kingsley Coman, jest poważniejsza niż początkowo przypuszczano i 21-letni Francuz będzie pauzował przez kilka tygodni.