Lewandowski jest jednym z najlepszych strzelców w historii Borussii Dortmund, ale legendą tego klubu nikt by go nie określił. Podobnie jest w Bayernie. On jest bardzo profesjonalny we wszystkim, co robi. Nigdy nie przyszłoby mu do głowy całowanie herbu jakiegokolwiek klubu. Tak w Dortmundzie, jak i w Monachium, dla wszystkich było jasne, że nie gra tam dlatego, że kocha Borussię i Bayern. Gra, bo zarabia dobre pieniądze i ma szansę zdobywać trofea. Fani go szanują ale nie kochają. Do bycia legendą brakuje mu wywoływania emocji. Fani go cenią, ale nie kochają. A legendy się kocha - podkreśla w rozmowie z onet.pl Ulrich Hesse, autor książki "Bayern. Globalny superklub"