Krychowiak w WBA przebywa na wypożyczeniu z Paris Saint Germain. Jak na razie 28-letniemu pomocnikowi w Premier League wiedzie się dość przeciętnie, a jego drużyna zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. W dodatku Polak ostatnio podpadł menedżerowi WBA. Alan Pardew w meczu z Leicester w 59. minucie zdecydował się zdjąć "Krychę" z boiska. To nie spodobało się naszemu piłkarzowi. Schodząc z murawy nie podał ręki szkoleniowcowi.

Takie zachowanie nie spodobało się na "The Hawthorns". Krychowiak mimo że przeprosił trenera, to nie uniknął kary. Musi zapłacić grzywnę w wysokości 100 tysięcy funtów (ok. 480 tysięcy złotych). Przeciętny Polak na taką sumę pracuje kilka lat. Natomiast reprezentant Polski takiej straty raczej nie odczuje, bo właśnie na taką kwotę opiewa jego tygodniowa pensja.