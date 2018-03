36-letni Ibrahimovic dołączył do zespołu z Manchesteru w 2016 roku. Podpisał wówczas roczny kontrakt, który został później przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Na początku marca trener Jose Mourinho zapowiedział, że klub nie przedłuży już umowy z Ibrahimovicem.

Według amerykańskich mediów piłkarz ma przenieść się do Los Angeles Galaxy i zostanie zaangażowany do końca sezonu 2019. Manchester United nie odniósł się do tych spekulacji. W lakonicznym komunikacie potwierdził jedynie, że rozstaje się ze Szwedem ze skutkiem natychmiastowym, dziękuje mu za grę i życzy wszystkiego najlepszego.

Ibrahimovic doznał poważnej kontuzji kolana 20 kwietnia ubiegłego roku podczas spotkania z RSC Anderlecht w Lidze Europejskiej. Do gry powrócił dopiero w listopadzie, a mimo to był najlepszym strzelcem "ManU" w sezonie 2016/17.

Jednak już w połowie grudnia w ligowym starciu z Burnley znów miał poważny uraz.

Na początku marca "Ibra" powiedział dziennikarzom, że jest zainteresowany grą w piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca). Reprezentacyjną karierę zakończył po Euro 2016, rozegrawszy 116 meczów, w których zdobył 62 bramki.