Neymar udzielił telewizji TV Globo wywiadu, który ma być wyemitowany w sobotę. Podczas rozmowy 26-letni piłkarz miał jeszcze ochronne obuwie, ale zapewnił, że wszystko jest w porządku.

Wrócę w ciągu miesiąca. Powrót do zdrowia przebiega dobrze, zgodnie z planem - cytowano Brazylijczyka w zapowiedzi wywiadu.

To oznacza, że Neymar będzie miał ok. miesiąca, aby przygotować się do mistrzostw świata w Rosji (14 czerwca - 15 lipca).