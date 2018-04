"Królewscy", których wkrótce czeka starcie w półfinale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, przegrywali w środę niespodziewanie od 14. minuty. Gola dla baskijskiego zespołu zdobył Inaki Williams.

Wyrównał dopiero w końcówce spotkania Cristiano Ronaldo. Po strzale Chorwata Luki Modrica Portugalczyk sprytnym zagraniem piętą zmienił nieco lot piłki. To jego 24. gol w obecnym sezonie Primera Division.

>>>Real - Athletic 1:1. Zobacz gole

Kilka godzin wcześniej Valencia dość niespodziewanie przegrała u siebie z Getafe 1:2. Obie bramki dla gości zdobył znany m.in. z występów w Chelsea Londyn Loic Remy.

Takie wyniki oznaczają, że Real (68 pkt) pozostał na trzecim, a Valencia (65) na czwartym miejscu w tabeli.

Prowadząca z dużą przewagą Barcelona (83) we wtorek zremisowała na wyjeździe z Celtą Vigo 2:2. Katalończycy pozostali niepokonani w 40. kolejnym meczu hiszpańskiej ekstraklasy. Śrubują własny rekord, który do niedawna należał do Realu Sociedad San Sebastian z lat 1979-80 - 38 spotkań.

Wicelider Atletico Madryt (71 pkt) zmierzy się w czwartek na wyjeździe właśnie z Realem Sociedad.