Zdecydowałem się usunąć Abouda Omara z zespołu, a jego zobowiązania kontraktowe zostaną zawieszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bez wyraźnego powodu zawodnik stał się arogancki. Nauczył się najbardziej wulgarnych zwrotów w języku bułgarskim i w ten sposób zwracał się do wszystkich zawodników. Ten bezczelny Kenijczyk zaczął przeklinać wszystko, co związane jest z życiem w naszym kraju i nawet nie próbował ukryć swojej niechęci do bułgarskiego kraju - napisał prezes sofijskiego klubu Wentesław Stiefanow.