W weekend Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii, które byłoby 32. klubowym trofeum Iniesty. Doświadczony pomocnik jest ponadto mistrzem świata (2010) oraz dwukrotnym mistrzem Europy (2008 i 2012).

Po 22 latach w klubie wiem co to znaczy być piłkarzem Barcelony, według mnie najlepszego zespołu na świecie. Wiem też, z jaką odpowiedzialnością wiąże się rola kapitana tej drużyny. Ale będąc szczerym przed sobą samym i przed całym klubem: ten etap dobiegł końca w tym roku - poinformował Hiszpan.

Dotychczas Iniesta wywalczył osiem tytułów mistrza Hiszpanii, sześć razy zdobył Puchar Króla i siedmiokrotnie krajowy Superpuchar. Sukcesy odnosił także w rozgrywkach międzynarodowych: czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po trzy razy w Superpucharze UEFA i w klubowych mistrzostwach świata.

To dla mnie bardzo trudny dzień, ponieważ spędziłem tu całe życie i niełatwo jest powiedzieć +do widzenia+. Dałem temu klubowi wszystko co miałem najlepszego i bardzo dużo otrzymałem w zamian - podkreślił piłkarz.