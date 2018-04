WBA w ostatnich czterech spotkaniach miało po dwa zwycięstwa i remisy i wciąż ma niewielką nadzieję, że w przyszłym sezonie nadal będzie występować w Premier League. Podopieczni trenera Darrena Moore'a mają 28 punktów po 36 meczach i tracą dwa do Stoke City (również 36 spotkań), cztery do Southampton (35) i pięć do Swansea City (35).

Jedyną bramkę zdobył w Newcastle Matt Phillips w 29. minucie. Krychowiak wszedł na boisko w 77. minucie.

Chciałbym bardzo podziękować grupie ok. 1200 naszych kibiców, którzy przyjechali wspierać zespół. To wielki stadion, ale słyszeliśmy ich śpiewy. Jestem dumny, że wspólnie udało nam się osiągnąć pozytywny wynik - powiedział Moore, cytowany na oficjalnej stronie internetowej WBA.

Swansea City uległo w późniejszym sobotnim spotkaniu przed własną publicznością Chelsea Londyn 0:1. Cały mecz w bramce gospodarzy rozegrał Łukasz Fabiański. Już w czwartej minucie pokonał go precyzyjnym strzałem Hiszpan Cesc Fabregas.

"Łabędzie" zmierzą się w pozostałych meczach z AFC Bournemouth na wyjeździe oraz z Southampton i Stoke City u siebie. West Bromwich Albion podejmie z kolei Tottenham Hotspur w następnej kolejce, a w ostatniej zmierzy się na stadionie rywala z Crystal Palace.

W pierwszym sobotnim spotkaniu Liverpool, szykujący się na środowy rewanż półfinału Ligi Mistrzów z Romą, tylko zremisował bezbramkowo u siebie ze Stoke City. "The Reds" są na trzecim miejscu, zgromadzili 72 punkty i o cztery wyprzedzają Tottenham, który rozegrał o dwa mecze mniej.

Piąta Chelsea, która wciąż ma nadzieję na awans do pierwszej czwórki i prawo gry w Lidze Mistrzów, ma jedno spotkanie zaległe w porównaniu z Liverpoolem i traci do niego sześć "oczek". W niedzielę 6 maja oba zespoły zmierzą się w Londynie.

Tytuł ma już zapewniony Manchester City. Mistrz zagra w niedzielę w stolicy z West Ham United. Tego dnia odbędzie się również szlagier Manchester United - Arsenal Londyn.