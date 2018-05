Jedyną bramkę w najciekawszym spotkaniu tej kolejki strzelił w 32. minucie Olivier Giroud, który najwyżej wyskoczył do dośrodkowania i strzałem głową skierował piłkę do bramki. Dzięki temu zwycięstwu "The Blues" zachowali szansę na zajęcie miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Z 69 punktami zajmują piąte miejsce i tracą dwa do czwartego Tottenhamu Hotspur, a trzy do Liverpoolu. "The Reds" rozegrali jednak mecz więcej od tych dwóch zespołów i przez tę porażkę stracili szanse na wicemistrzostwo Anglii.

Efektowne zwycięstwo odniósł natomiast Arsenal Londyn, który pokonał Burnley 5:0. Dwie bramki strzelił Pierre-Emerick Aubameyang, a po jednej dołożyli Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac i Alex Iwobi. To był ostatni w tym sezonie mecz "Kanonierów" na własnym boisku. Kibice pożegnali trenera Wengera, który po zakończeniu sezonu odchodzi z Arsenalu po blisko 22 latach pracy.

Przed rozpoczęciem spotkania piłkarze obydwu zespołów utworzyli szpaler dla wychodzącego z tunelu szkoleniowca. Kibice zgotowali mu owację na stojąco. Część z nich założyła koszulki z napisem "Merci Arsene". Po zakończeniu meczu personel klubu i sztab szkoleniowy ponownie oddali hołd Francuzowi. Pożegnano także kapitana Pera Mertesackera, który po sezonie kończy karierę i będzie prowadził akademię Arsenalu.

Wenger natomiast najpierw życzył powrotu do zdrowia byłemu trenerowi Manchesteru United, sir Alexowi Fergusonowi, który miał wylew krwi do mózgu, a potem złożył podziękowania.

Dziękuję wszystkim, że byli ze mną przez tak długi czas. Wiem, że to nie było łatwe. Przede wszystkim, tak jak wy, jestem kibicem Arsenalu - powiedział Wenger.

Arsenal po tym zwycięstwie zapewnił sobie szóste miejsce gwarantujące grę w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Z kolei Burnley pewne jest siódmej pozycji, która pozwala na grę w eliminacjach do tych rozgrywek.

W innym niedzielnym meczu pewny mistrzostwa Anglii Manchester City bezbramkowo zremisował u siebie z Huddersfield Town, które ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.