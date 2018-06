27-letni Skorupski, były zawodnik m.in. Górnika Zabrze i Empoli, do którego był wypożyczony z Romy, trafił do ekipy z Bolonii na zasadzie transferu definitywnego. Według medialnych spekulacji, dwukrotny reprezentant Polski, który w ostatnim sezonie rozegrał jedno spotkanie w Serie A, kosztował ok. dziewięciu milionów euro.

Jak podkreślono na stronie internetowej jego nowego klubu, będzie pierwszym w historii Polakiem w barwach Bologny, która w rozgrywkach 2017/18 zajęła we włoskiej ekstraklasie 15. pozycję.

Skorupski był w szerokiej kadrze trenera Adama Nawałki na trwające obecnie mistrzostwa świata, ale nie znalazł się - także z powodu drobnego urazu - w grupie 23 piłkarzy, którzy pojechali do Rosji.