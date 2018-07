Polski napastnik od wielu miesięcy łączony był m.in. z Realem Madryt. Deklaracja chorwackiego szkoleniowca to kolejne potwierdzenie stanowiska władz mistrza Niemiec ws. Lewandowskiego.

Nie ma nic nowego w sprawie Lewandowskiego - nie opuści naszego klubu. Jest naszym topowym napastnikiem, a my nie zamierzamy się go pozbywać - zaznaczył Kovac, który jednak przyznał, że Polak stara się o transfer.

Jedna sprawa to fakt, że chciałby odejść, ale druga to, czego my chcemy jako Bayern. Lewandowski, który jest wspaniałym piłkarzem i wielkim profesjonalistą, ma ważny kontrakt (do 2021 roku) i zostanie w Monachium. Jest stworzony do odnoszenia sukcesów oraz strzelania bramek i to znowu udowodni - przyznał były selekcjoner chorwackiej reprezentacji.