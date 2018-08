Redakcja Dziennik.pl

Krychowiak rozegrał w ekipie gospodarzy całe spotkanie, podobnie jak inny reprezentant Polski z Lokomotiwu - Maciej Rybus.

Po dwóch kolejkach ekstraklasy broniący tytułu Lokomotiw ma dwa punkty, a Spartak - cztery.

Krychowiak grał w przeszłości m.in. w Girondins Bordeaux, Stade Reims i Sevilli, skąd po mistrzostwach Europy w 2016 roku za ok. 30 mln euro trafił do PSG. W paryskim zespole nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i krótko po rozpoczęciu poprzedniego sezonu został na rok wypożyczony do West Bromwich Albion, z którym spadł z angielskiej ekstraklasy.

W drużynie narodowej wystąpił dotychczas 54-krotnie i zdobył trzy bramki, w tym w meczu z Senegalem (1:2) na mistrzostwach świata w Rosji.