Redakcja Dziennik.pl

Według dziennikarzy gazety Kovac odbył w ubiegłym tygodniu rozmowę z polskim napastnikiem w cztery oczy. Klub zdaje sobie sprawę z jakości, jaką on posiada. Jest z całą pewnością w trójce najlepszych piłkarzy świata na tej pozycji. Dlatego na pewno go nie oddamy. Tak powiedziałem mu w naszej rozmowie, a on to zaakceptował, co mnie bardzo cieszy - relacjonował Kovac.

Od kilku miesięcy spekulowano na temat transferu Polaka do Realu Madryt, a ostatnio mowa była także o Manchesterze United czy Chelsea Londyn. Ostatecznie jednak wygląda na to, że trzykrotny król strzelców niemieckiej ekstraklasy pozostanie w Monachium. Tym bardziej że Kovac, który jeszcze w minionym sezonie prowadził Eintracht Frankfurt, wykluczył ściągnięcie do Bayernu byłego podopiecznego, rodaka i wicemistrza świata Ante Rebica, który również jest napastnikiem.

Ante ma wspaniałą osobowość i jest znakomitym piłkarzem, który bardzo rozwinął się przez ostatnie lata we Frankfurcie i w reprezentacji Chorwacji. Kiedy patrzy się jednak na naszą kadrę, można zauważyć, że na tej pozycji dysponujemy bardzo dużą jakością. Dlatego zatrudnienie Ante Rebica nie miałoby sensu - wyjaśnił. Umowa Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.