Redakcja Dziennik.pl

Kapitan reprezentacji Polski dwie bramki strzelił głową już w pierwszej połowie. W 21. minucie wykorzystał dośrodkowanie Joshuy Kimmicha, a pięć minut później z rzutu wolnego piłkę podawał mu Arjen Robben. Dziewięć minut po przerwie Polak wykorzystał zagranie Thomasa Muellera, uwolnił się od opieki rywala i płaskim strzałem pokonał bramkarza Frederika Roennowa.

W 63. minucie mistrzowie Niemiec pozbawili rywali złudzeń, bo czwartą bramkę strzelił Kingsley Coman. Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wynik ustalił Thiago Alcantara.

Lewandowski zszedł z boiska w 72. minucie, kiedy zastąpił go Sandro Wagner. Chwilę wcześniej Polak został brutalnie sfaulowany przez Abrahama. Kiedy obaj wyskoczyli do piłki, Argentyńczyk trafił Polaka łokciem w brodę. W wyniku uderzenia doszło do rozcięcia skóry. Po przepychankach pomiędzy piłkarzami obu zespołów, Lewandowski opuścił boisko.

To siódmy w historii i trzeci z rzędu triumf Bayernu w rywalizacji o Superpuchar. W niedzielę wystąpił jako mistrz Bundesligi, natomiast Eintracht wywalczył w maju krajowy puchar.

Sezon ligowy rozpocznie się 25 sierpnia. Na inaugurację broniący tytułu Bayern podejmie Hoffenheim.