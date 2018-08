Kapustka trafił do ówczesnego mistrza Anglii w 2016 roku po mistrzostwach Europy, w których z reprezentacją Polski dotarł do ćwierćfinału. W ekipie "Lisów" nie przebił się do podstawowego składu i przed rokiem trafił do występującego w Bundeslidze SC Freiburg. Po sezonie z siedmioma meczami w niemieckiej ekstraklasie wrócił do Leicester. Ostatnio grał w zespole do lat 23.

Nowy klub Kapustki, 14-krotnego reprezentanta Polski, zajmuje obecnie drugą pozycję w belgijskiej drugiej lidze.