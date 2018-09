Grosicki był bliski przejścia w sierpniu do Bursasporu. Turecki klub poinformował, że Polak przeszedł testy medyczne, ale nie zdecydował się podpisać uzgodnionego kontraktu i opuścił miasto bez żadnego wyjaśnienia.

Piłkarz, który nie został powołany do polskiej kadry przez nowego selekcjonera Jerzego Brzęczka na wrześniowe mecze z Włochami i Irlandią, zagrał w tym sezonie tylko w jednym meczu o stawkę - pojawił się na boisku w 69. minucie spotkania Pucharu Ligi z Sheffield United, wygranego przez jego zespół po rzutach karnych (Polak wykorzystał swoją "jedenastkę").

To znakomity zawodnik. Teraz zdaje sobie sprawę, że zostanie z nami. Mamy nadzieję, że będzie miał swój wkład w coraz lepsze wyniki. To skrzydłowy, który niedawno reprezentował swój kraj na mistrzostwach świata. Nie ma wątpliwości co do jego umiejętności, ale musi się tu znów odnaleźć i udowodnić swoją wartość - podkreślił Adkins.