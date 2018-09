Mistrzowie Anglii mieli okazję zatrzeć niekorzystne wrażenie po środowej porażce z Olympique Lyon 1:2 w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszą bramkę w tym meczu strzelił Aguero, który tym samym uświetnił swój 300. mecz w barwach "The Citizens". 30-letni Argentyńczyk wykorzystując podanie Bernardo Silvy zdobył 205. gola dla Manchesteru City biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Dzień wcześniej filigranowy napastnik przedłuż kontrakt z mistrzem Anglii do 2021 roku.

Na przerwę goście schodzili prowadząc 3:0, a kolejnymi strzelcami bramek byli Bernardo Silva (35) i Ilkay Guendogan (44). Ten pierwszy popisał się sprytnym strzałem głową i piłka przelobowała bramkarza gospodarzy. W drugiej połowie dwa gole dołożył Riyad Mahrez (67, 89).

Mistrzowie Anglii tracą dwa punkty do Liverpoolu, który w imponującym stylu rozpoczął sezon. Podopieczni Juergena Kloppa w starciu z Southampton wszystkie bramki zdobyli w pierwszej połowie. W 10. minucie własnego bramkarza pokonał Wesley Hoedt, a potem po golu dołożyli Joel Matip (21) i Mohamed Salah (45).

"Planowałem zmienić taktykę, ale nie mogliśmy jej przećwiczyć z powodu pogody. W pierwszej połowie strzeliliśmy trzy gole, a po przerwie kontrolowaliśmy mecz" - przyznał trener Liverpoolu.

Wliczając wtorkowe zwycięstwo z Paris Saint Germain w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, to siódma wygrana "The Reds" w tym sezonie.

"To oczywiście fajne osiągnięcie, ale każde wyzwanie jest coraz trudniejsze. Mamy cztery dni na przygotowanie się do meczu z Chelsea Londyn w Pucharze Ligi. Chłopaki są już ukształtowani i to nam pomaga" - dodał Klopp.

Od 55. minuty w zespole gości grał Jan Bednarek.

Po raz pierwszy po wylewie krwi do mózgu i operacji na Old Trafford pojawił się były trener piłkarzy Manchesteru United Alex Ferguson. "Czerwone Diabły" zremisowały u siebie z Wolverhampton 1:1. W 18. minucie gospodarze objęli prowadzenie, po tym jak Fred trafił do bramki po uderzeniu z linii pola karnego. Osiem minut po przerwie niemal z tego samego miejsca efektowny i skuteczny strzał oddał Joao Moutinho.

W niedzielę West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, podejmie Chelsea Londyn. Z kolei Arsenal zagra u siebie z Evertonem.