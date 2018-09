Umowa opiewa na kwotę od 2,5 do 3 milionów euro. Societa Sportiva Monza 1912 to klub z obrzeży Mediolanu, który występuje w Serie C (trzeci poziom rozgrywkowy). Funkcję jego prezesa powierzono byłemu wiceprezesowi AC Milan Adriano Gallianiemu.

Berlusconi sprzedał AC Milan w kwietniu 2017 roku za 740 mln euro. Po tym jak chiński właściciel klubu nie dotrzymał terminu spłaty pierwszej części pożyczki, dwa miesiące temu mediolański klub przejął amerykański fundusz hedgingowy Elliott Management.