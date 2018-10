22-letni obecnie Martial do Manchesteru trafił w 2015 roku za 41 mln euro. W umowie zawarto trzy klauzule, a za wypełnienie każdej z nich do czerwca 2019 roku Monaco ma zagwarantowane dodatkowo po 10 mln euro.

Na kolejne wpłaty klub Kamila Glika nie ma jednak raczej co liczyć. Piłkarz nie zdołał bowiem zdobyć nominacji do "Złotej Piłki", a pułapu 25 spotkań w drużynie narodowej prawdopodobnie w tym terminie nie osiągnie. Na koncie ma 18 występów, ale od marca nie był do niej powoływany.