Giggs, występujący w Manchesterze United w latach 1990-2014, zanotował 100 asyst dopiero w 367. meczu. 31-letni Fabregas gra w Chelsea Londyn od 2014 roku.

Nie jestem najszybszy, nie jestem najsilniejszy, nie jestem najbardziej elastyczny, nie skaczę wysoko. Ustanowienie tego rekordu to jeden z największych powodów do dumy w karierze, bo to moja praca i cieszę się, że wywiązuję się z niej dobrze - powiedział dowcipnie Hiszpan, po tym jak Guinness wydał oświadczenie w sprawie ustanowionego przez niego rekordu.