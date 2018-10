Ronaldo grał w Realu od 2009 roku do końca minionego sezonu. W tym czasie czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, dwa razy był mistrzem Hiszpanii i dwukrotnie zdobył Puchar Króla. Do tego może pochwalić się dwoma Superpucharami Hiszpanii, dwoma Superpucharami UEFA i trzema tytułami klubowego mistrza świata.

Ponadto Portugalczyk został najlepszym strzelcem w historii klubu i jest pięciokrotnym laureatem plebiscytu na najlepszego piłkarza roku na świecie FIFA i "France Football" (w 2008 roku, kiedy plebiscyty byłe prowadzone osobno, Ronaldo zwyciężył w obydwu).

W lipcu br. 33-letni piłkarz przeniósł się z Madrytu do Turynu za 100 milionów euro. Jak tłumaczył, powodem jego decyzji o odejściu była postawa prezesa Pereza.

Portugalczyk zaznaczył, że przy podejmowaniu decyzji o transferze do Juventusu pieniądze nie odegrały żadnej roli.

Gdyby to na nich mi zależało, poszedłbym grać do Chin, gdzie zarabiałbym pięć razy więcej niż w Juventusie albo Realu. Nie poszedłem do +Juve+ dla pieniędzy. W Madrycie zarabiałem tyle samo albo więcej, ale różnica polega na tym, że w Turynie mnie chcą. Powiedzieli mi to jasno i pokazali. Czasem widziałem w mediach informacje, że to ja poprosiłem o transfer. Coś w tym było, ale prawda jest taka, że cały czas miałem wrażenie, że prezes nie zrobi nic, żeby mnie zatrzymać - tłumaczył.