"Ponad 70 minut aż nadeszła nagła inspiracja" - napisała na Instagramie o szkoleniowcu Bayernu.

"To nie jest fajne" - odpowiedział po spotkaniu napastnik Bayernu, gdy pokazano mu wiadomość żony. "To pod wpływem emocji. Ona mnie kocha, co mogę z tym zrobić?" - dodał, pytany przez telewizję Sky/Deutschland.

Kovac odmówił komentarza w tej sprawie.

Po wejściu na boisko Mueller nie był zbyt widoczny. W 80. minucie gola dla Bayernu strzelił Serge Gnabry, ale dziewięć minut później wyrównał Lucas Hoeler.

W ataku Bayernu całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski. W 26. minucie miał dobrą okazję, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem rywali. Po 10 kolejkach Bawarczycy mają 20 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli.