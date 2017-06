To będzie "wojna" o panowanie na Wyspach Brytyjskich. W sobotę w ramach eliminacji do mistrzostw Świata 2018 piłkarska reprezentacja Anglii zmierzy się ze Szkocją. Synowie Albionu w nadzwyczajny sposób przygotowują się do tego spotkania. Odbyli specjalny trening pod okiem żołnierzy British Royal Marine