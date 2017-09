Sędziowie z Łotwy, którzy prowadzili eliminacyjny mecz Polski z Kazachstanem powinni udać się do okulisty. Po strzale z rzutu wolnego Roberta Lewandowskiego piłka wpadła do bramki rywali. Widział to cały świat, tylko nie arbitrzy tego spotkania. Na szczęście ten błąd nie wpłyną na losy pojedynku. Biało-czerwoni wygrali 3:0 i nadal są liderami tabeli.