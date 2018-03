Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Nigerią 0:1 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Bramkę z rzutu karnego zdobył Victor Moses. Oba zespoły przygotowują się do mistrzostw świata w Rosji. We wtorek biało-czerwoni zmierzą się w Chorzowie z Koreą Południową.