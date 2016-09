Rywalizacja w Erd to pierwszy etap walki o awans, które gwarantuje tylko zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Zespoły z drugich lokat wystąpią w barażach. Kwalifikacje podzielone są na dwa turnieje, a drugi odbędzie się w dniach 23-25 września w Bielsku-Białej.

Biało-czerwone przygotowania do meczów eliminacyjnych rozpoczęły 8 sierpnia w Szczyrku. W trakcie zgrupowania rozegrały 10 sparingów - dwa z Białorusinkami - 3:0 i 3:2, dwa ze Słowaczkami - 3:0 i 3:1, trzy z Belgijkami - 0:3, 3:2 i 3:2 oraz trzy z Czeszkami 2:3, 3:0, 2:2.

"Te mecze traktowaliśmy jako sprawdziany pod względem sportowym i taktycznym, mogliśmy sprawdzić różne ustawienia. Zrealizowaliśmy to, co chcieliśmy, teraz pozostaje nam już tylko walczyć" - powiedział PAP Nawrocki.

Zdaniem szkoleniowca najgroźniejszym rywalem w "polskiej" grupie wydają się być Węgierki, w szeregach których nie brakuje doświadczonych siatkarek, mających występy m.in. w lidze włoskiej. Reprezentacja gospodarzy pierwszego turnieju kwalifikacyjnego wygrała też ubiegłoroczną edycję Ligi Europejskiej. Nawrocki uważa, że Finki mogą okazać się wymagającym przeciwnikiem.

"To jest zespół, który usystematyzował swoją grę, zawodniczki pojechały do Niemiec zbierać doświadczenie w tamtejszej lidze. Jest tam wszystko zorganizowane jak w najlepszych reprezentacjach w Europie. Rozmawialiśmy z trenerami z Białorusi, która często grała z Finlandią i potwierdzili, że z roku na rok Finki robią stałe postępy" - ocenił.

Reprezentacja siatkarek przechodzi obecnie etap totalnej przebudowy. Do drużyny narodowej dołączają coraz młodsze zawodniczki, które dopiero zdobywają doświadczenie na parkietach ekstraklasy.

"To doświadczenie niektórych dziewczyn, które będą już grały kluczowe role w reprezentacji nie jest duże. Wiele będzie zależeć do tego, jak one odnajdą się w tej sytuacji, w której jeszcze nie były. Ciężar odpowiedzialności będzie spoczywał na barkach tych bardziej doświadczonych siatkarek, jak Asia Wołosz, Agata Witkowska czy Agata Sawicka. Natomiast kilka zawodniczek grających głównie na skrzydłach po raz pierwszy wystąpi w tak ważnych meczach jak eliminacje do mistrzostw Europy" - zaznaczył Nawrocki.

Mistrzostwa Starego Kontynentu w przyszłym roku po raz pierwszy w historii zorganizują Azerbejdżan i Gruzja. Udział w nich oprócz gospodarzy ma zapewniony pięć najlepszych zespołów z ostatniego czempionatu - Rosja, Holandia, Serbia, Turcja i Niemcy.

Skład reprezentacji Polski na turnieje eliminacje ME:

Rozgrywające: Joanna Wołosz (Chemik Police), Marlena Pleśnierowicz (Pałac Bydgoszcz).

Przyjmujące: Tamara Kaliszuk (Tauron MKS Dąbrowa Górnicza), Anna Grejman (Polski Cukier Muszynianka Muszyna), Martyna Grajber, Julia Twardowska (Budowlani Łódź), Emilia Mucha (Profi Credit Bielsko-Biała).

Atakujące: Berenika Tomsia (Imoco Volley Conegliano), Malwina Smarzek (Chemik Police).

Środkowe: Zuzanna Efimienko (Metalleghe Sanitars Montichiari), Kamila Gaszczyk (Tauron MKS Dąbrowa Górnicza), Agnieszka Kąkolewska (Impel Wrocław).

Libero: Agata Sawicka (Impel Wrocław), Agata Witkowska (Unendo Yamamay Busto Arsizio).

Program turnieju w Erd:

piątek

Polska - Finlandia (16.00), Węgry - Estonia (18.30)

sobota

Polska - Estonia (16.00), Finlandia - Węgry (18.30)

niedziela

Estonia - Finlandia (16.00), Polska - Węgry (18.30)