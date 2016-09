Szkoleniowiec polskiej reprezentacji Jacek Nawrocki przed rozpoczęciem rywalizacji zapowiadał, że Węgierki wydają się być najgroźniejszym przeciwnikiem w grupie i tak też sie okazało. Po dwóch gładkich zwycięstwach nad Finlandią i Estonią (oba po 3:0), drużyna gospodarzy turnieju okazała się zdecydowanie bardziej wymagającym rywalem.

W pierwszym secie Węgierki prowadziły od samego początku. Biało-czerwone skuteczniej zaczęły się spisywać dopiero w końcówce, zmniejszyły straty, ale finisz okazał się spóźniony.

Polki szybko poprawiły swoją grę, szczególnie na zagrywce i w bloku. W tym drugim elemencie błysnęła Kamila Ganszczyk, która w całym meczu ośmiokrotnie zablokowała ataki przeciwniczek. Także widoczna przewaga była w ataku.

Jeszcze w trzecim secie Węgierki mogły mieć nadzieję na uzyskanie korzystnego wyniku, bo przez dłuższy czas były na prowadzeniu. W kluczowych momentach zadecydowało większe doświadczenie polskiej drużyny, która w Erd uczyniła bardzo duży krok na drodze do awansu do ME 2017.

Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyły Berenika Tomsia (18) oraz Malwina Smarzek (12).

W innym meczu grupy C Estonia wygrała z Finlandią 3:2 (25:13, 22:25, 20:25, 25:20, 15:11).

Drugi turniej kwalifikacyjny odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 23-25 września. Do ME 2017 awansują zwycięzcy sześciu grup eliminacyjnych, zespoły z drugich miejsc wystąpią w barażach.

Mistrzostwa Starego Kontynentu w przyszłym roku po raz pierwszy w historii zorganizują Azerbejdżan i Gruzja. Udział w nich oprócz gospodarzy ma zapewniony pięć najlepszych zespołów z ostatniego czempionatu - Rosja, Holandia, Serbia, Turcja i Niemcy.

Polska - Węgry 3:1 (23:25, 25:14, 25:20, 25:22)

Polska: Joanna Wołosz, Kamila Ganszczyk, Agnieszka Kąkolewska, Malwina Smarzek, Martyna Grajber, Berenika Tomsia, Agata Witkowska (libero) - Aleksandra Krzos (libero), Zuzanna Efimienko, Tamara Kaliszuk, Julia Twardowska, Emilia Mucha, Agata Sawicka.

Węgry: Zsanett Kotel, Eszter Nagy, Edina Dobi, Greta Szakmary, Dora Horvath, Rita Liliom, Rita Molcsanyi (libero) - Zsuzsanna Talas, Lilla Villam, Reka Bleicher.

Wyniki niedzielnych spotkań:

Estonia - Finlandia 3:2 (25:13, 22:25, 20:25, 25:20, 15:11)

Tabela

1. Polska 3 9 9-1

2. Węgry 3 6 7-5

3. Estonia 3 2 4-8

4. Finlandia 3 1 3-9