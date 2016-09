Polska: Kamila Ganszczyk, Malwina Smarzek, Małgorzata Jasek, Agnieszka Kąkolewska, Julia Twardowska, Joanna Wołosz, Agata Witkowska (libero) - Agata Sawicka (libero), Aleksandra Krzos, Martyna Grajber, Emilia Mucha, Marlena Pleśnierowicz.

Węgry: Zsuzsanna Talas, Edina Dobi, Bernadett Dekany, Lilla Villam, Andrea Pinter, Doroti Takacs, Dora Koetel (libero) – Zsanett Koetel, Greta Szakmary, Rita Molcsanyi, Reka Bleicher, Eszter Nagy.

Zespoły bez presji przystąpiły do spotkania: Polki już pewne występu w ME, a Madziarki gry w barażach. Pozwoliło to trenerom na wprowadzenie zmian w podstawowych składach. W pierwszej „szóstce” biało-czerwonych wybiegły m.in. Małgorzata Jasek i Julia Twardowska.

W pierwszej partii Polki przeważały. W ataku wyróżniała się Malwina Smarzek, dobrze rozgrywała Joanna Wołosz. Nieźle funkcjonował blok i asekuracja. Polki prowadziły niemal cały czas: 6:3, 8:5, 10:5, 16:13. Węgierki doprowadziły do remisu 16:16. Gospodynie w końcówce nie pozwoliły na wiele rywalkom, wygrywając 25:18.

Początek drugiej partii był bardziej wyrównany niż pierwszy set: 8:8, 10:10. W polskim zespole szwankowało przyjęcie. Sporo błędów drużyny popełniały w zagrywce i ataku. Dopiero serwis Agnieszki Kąkolewskiej pozwolił odskoczyć biało-czerwonym na 2 pkt. (12:10). Tej przewagi już nie roztrwoniły, wykorzystując niemal każdą okazję do zdobycia punktu. Dobrze grały blokiem (w 2. secie 7 pkt.). Polki wygrały 25:18.

Otwarcie trzeciej partii było piorunujące w wykonaniu Polek. Na pierwszą przerwę techniczną schodziły prowadząc 8:1. Dobra gra we wszystkich elementach, zwłaszcza w bloku (7 pkt.) i zagrywce (5 asów), przynosiły kolejne punkty - 10:1, 16:5, 18:6. Biało-czerwone wygrały 25:10.

Spotkanie Polek z Madziarkami było meczem przyjaźni na trybunach. Kibice obu zespołów zasiedli w jednym sektorze i wspólnie dopingowali siatkarki.

W pierwszym niedzielnym meczu Finlandia pokonała Estonię 3:2 (25:21, 20:25, 25:15, 22:25, 15:13).

Kwalifikacje do ME podzielone były na dwa turnieje. Pierwszy odbył się tydzień temu w Erd (Węgry). Polki wygrały wszystkie trzy mecze i na półmetku były liderem tabeli grupy C. Drugi turniej rozpoczął się w piątek w Bielsku-Białej. Do ME awansowały Polki, które zajęły pierwsze miejsce w tabeli. Węgierki, jako drugi zespół, będą rywalizowały w barażach.

Końcowa tabela:

M Pkt Sety

1. Polska 6 18 18-2

2. Węgry 6 10 13-12

3. Finlandia 6 4 9-17

4. Estonia 6 4 8-17