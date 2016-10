Makaron zostanie później przekazany do Banku Żywności w Trójmieście.

Można powiedzieć, że we Włoszech Dzień Makaronu świętujemy codziennie, ponieważ dla nas zwyczajem jest codzienne jedzenie potraw z nim związanych. Ale skoro mamy w kalendarzu takie wydarzenie, zachęcam wszystkich kibiców do włączenia się do środowej akcji, która związana jest z pomaganiem, a także naszym meczem – skomentował trener Trefla Włoch Andrea Anastasi.