- Zgłosił się, przeszedł wstępną kwalifikację, zobaczymy czy przyjmie warunki, które mu zaproponujemy - dodał szef Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

10 października zarząd PZPS zadecydował, że Stephane Antiga nie będzie dłużej trenerem reprezentacji siatkarzy. Nie zostanie przedłużony wygasający mu 31 grudnia kontrakt.

Kasprzyk poinformował, że w środę lub czwartek związek ostatecznie potwierdzi listę kandydatów (czterech lub pięciu), do których zostaną wysłane zaproszenia, aby przyjechali na szczegółowe rozmowy do Warszawy. W tym gronie nie ma Polaków. Nie chciał ostatecznie potwierdzić, ale najprawdopodobniej są za to Argentyńczycy, Serb i Włosi.

- Nikomu nie zabranialiśmy się zgłaszać. Bardzo żałuję, proszę mi wierzyć, iż żaden polski trener się nie zgłosił - dodał prezes PZPS.

Antiga jako szkoleniowiec kadry pracował trzy lata. Jego największym sukcesem było wywalczenie z zespołem mistrzostwa świata w 2014 roku. Ten sezon nie należał jednak do najlepszych. W igrzyskach w Rio biało-czerwoni odpadli w ćwierćfinale po porażce z USA 0:3, a w Lidze Światowej nie weszli do strefy medalowej, mimo że turniej Final Six rozgrywany był w Krakowie.