Gospodarze mistrzostw oraz Serbia i Rosja zostały rozstawione przed losowaniem. Polska natomiast znalazła się w trzecim koszyku.

Rywale grupowi turnieju to zespoły bardzo dobrze znane polskim siatkarkom. Z Niemkami rozegrały we wrześniu kilka meczów kontrolnych, a Węgierki były jednym z przeciwników w eliminacjach do ME. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwami Polski, a Węgry awansowały dopiero po zwycięskich barażach.

"Przestrzegam przed Azerbejdżanem, to gospodarz imprezy, a z tym zespołem mieliśmy duże kłopoty w konfrontacjach. Niemki z kolei ulegają przeobrażeniom, sądzę, że będą budować zespół także w kolejnym sezonie. O ile składy Holandii, Serbii, Włoch czy Belgii nie powinny się zmienić, o tyle reprezentacja Niemiec może być wielką niewiadomą" - powiedział PAP szkoleniowiec kadry Jacek Nawrocki.

W jego ocenie losowanie było dość łaskawe dla jego zespołu.

"Mogło być znacznie gorzej, ale tak jak mówiłem przed losowaniem, nie patrzymy na to z kim zagramy. My musimy spoglądać cały czas na siebie, mamy swoje problemy. Dla nas liczy się każdy kolejny mecz. Mistrzostwa Europy będą naszą docelową imprezą, która zwieńczy cały sezon" - podkreślił.

Czempionat Starego Kontynentu rozegrany zostanie w dniach 20 września - 1 października 2017 roku w trzech miastach - Baku (w stolicy Azerbejdżanu odbędą się mecze dwóch grup) oraz w Tbilisi i Gandży.

Polki tylko raz nie wystąpiły w mistrzostwach Starego Kontynentu - w 1993 roku. Dotychczasowy dorobek biało-czerwonych to dwa złote medale, cztery srebrne i pięć brązowych. Przed rokiem w Holandii reprezentacja prowadzona przez Jacka Nawrockiego przegrała w ćwierćfinale z gospodarzem turnieju 1:3 i została sklasyfikowana na ósmym miejscu.

Tytułu bronią Rosjanki, które w ubiegłorocznym finale pokonały Holenderki 3:0.

Podział na grupy ME 2017:

grupa A: (Baku): Azerbejdżan, Niemcy, Polska, Węgry

grupa B: (Tbilisi): Gruzja, Włochy, Chorwacja, Białoruś

grupa C: (Baku): Rosja, Turcja, Bułgaria, Ukraina

grupa D: (Gandża): Serbia, Holandia, Belgia, Czechy