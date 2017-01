W mistrzostwach weźmie udział osiem najlepszych drużyn klubowych świata - mistrzowie Europy, Ameryki Południowej i Azji, najlepsza drużyna z kraju-gospodarza oraz ligowi mistrzowie dwóch najlepszych krajów z rankingu FIVB (na 31 grudnia 2016), a także dwa zespoły z "dzikimi kartami".

Porozumienie zostało podpisane z polską agencją marketingu sportowego na dwa lata z możliwością przedłużenia o dwa kolejne.

Poprzednie cztery edycje odbyły się w Brazylii. W październiku 2016 roku triumfowała broniąca tytułu drużyna gospodarzy - Sada Cruzeiro, która pokonała Zenit Kazań 3:0 (25:21, 25:23, 25:15). Taki sam skład decydującego meczu był rok wcześniej.

Jak poinformował w poniedziałek Polski Związek Piłki Siatkowej, międzynarodowa federacja (FIVB) przeprowadziła otwarty przetarg na organizację klubowych MŚ. Najlepiej oceniona została oferta właśnie z Polski.

Faza grupowa zostanie rozegrana w dwóch miastach w dniach 11-14 grudnia, po czym dwa najlepsze zespoły każdej z grup przeniosą się do innego miasta, by spotkać się w fazie finałowej.

Po raz pierwszy odbędzie się specjalny mecz "Legend Siatkówki", z udziałem byłych gwiazd, a na zakończenie - Gala FIVB.

To będą najlepsze klubowe mistrzostwa świata zorganizowane do tej pory przez FIVB, a zakończenie roku będzie wspaniałą okazją, by zaprezentować to, co w naszym sporcie najlepsze. Polska ma tradycję organizowania wybitnych wydarzeń siatkarskich (...) i oczekujemy kolejnego świetnego widowiska, z udziałem najlepszych zawodników świata, grających przy dopingu najlepszych kibiców na świecie - przyznał prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej Ary S. Graca, cytowany na stronie PZPS.

Impreza odbywa się od 1989 roku, ale z przerwą w latach 1993-2008. Tegoroczna edycja będzie trzynastą; Polska została czwartym krajem organizującym ten turniej.

Będzie to również powrót turnieju do Europy, w której gościł - we Włoszech - w 1989, 1990 i 1992 roku (w 1991 gospodarzem była Brazylia). Następnie, po 17 latach bez zawodów, w 2009 roku klubowe MŚ przeniosły się do Kataru (do 2012 roku), a następnie do Brazylii, gdzie odbyły się cztery ostatnie edycje.

Polskie drużyny czterokrotnie stawały na podium. W 2009 i 2010 roku drugie miejsce zajęła PGE Skra Bełchatów, a w kolejnym roku - Jastrzębski Węgiel. W 2012 roku ekipa z Bełchatowa uplasowała się na trzeciej pozycji.