Dwukrotna mistrzyni Europy kontuzji doznała pod koniec spotkania z Savino Del Bene Scandici. Musiała poczekać kilka dni na diagnozę, ta okazała się najgorsza z możliwych. Zerwane więzadła krzyżowe przednie prawego kolana oznaczają dla niej koniec dobrze zapowiadającego się sezonu.

Nieoficjalnie wiedziałam już o tym wcześniej, dlatego zdążyłam się już oswoić z tą myślą. Na pewno czuję rozczarowanie, bo bardzo cieszyłam się z powrotu do ligi włoskiej. Trafiłam do fantastycznego zespołu, uważam, że w tej pierwszej części sezonu byłam w dobrej formie. Wszystko się tak fajnie kręciło i za jednym zamachem przestało się kręcić - powiedziała 33-letnia zawodniczka.

We wtorek wraca do Polski, gdzie za kilka dni przejdzie operację. Siatkarką zaopiekuje się lekarz piłkarskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski, który już wcześniej pomagał jej w leczenie innych urazów.

Do Jacka mam bezgraniczne zaufanie i wiem, że będę w dobrych rękach. Po operacji czeka mnie kilka miesięcy rehabilitacji. Ile? Jeszcze nie wiem, ale też widzę, że to już nie trwa tak długo jak kiedyś. Arek Milik wrócił do treningów zaledwie po czterech miesiącach. Ale jedno jest pewne, w tym sezonie już nie zagram - podkreśliła.