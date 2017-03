"Nie umiem odpowiedzieć, czemu i jak to się stało, że na stronie pojawiła się taka informacja. Trwają zaawansowane rozmowy, została Piotrowi przesłana propozycja i z tego, co wiem, ją zaakceptował. Piotr komunikuje się z nami poprzez swojego menedżera i może stąd są jakieś nieporozumienia" - powiedział PAP Kasprzyk.

Gruszka, niegdyś znakomity siatkarz, a obecnie trener GKS Katowice, z którym w środę przedłużył kontrakt o kolejne dwa sezony, jeszcze we wtorek na Twitterze napisał: "Z ciekawością przeczytałem skład sztabu reprezentacji. Co do mojej osoby nic się nie zmieniło, rozmowy wciąż trwają...!!!".

Prezes związku przyznał, że faktycznie tak jest. Dodał nawet, że na razie nie ma żadnego terminu podpisania umowy z asystentami. Oprócz Gruszki, ma nim być także Oskar Kaczmarczyk.

Kasprzyk odesłał PAP do rzecznika prasowego związku. Janusz Uznański poinformował, że kadra - zawodników i sztabu szkoleniowego - może jeszcze ulec zmianom. Opublikowana na stronie lista była z kolei związana z wymogiem Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

We wtorek wieczorem De Giorgi podał nazwiska... 62 siatkarzy, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze narodowej na sezon 2017. Są w niej wszyscy zawodnicy, którzy w sierpniu rywalizowali w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, duża grupa młodych, a także nazwiska kilku "weteranów".

Do nich można zaliczyć chociażby Łukasza Żygadłę, który parę dni temu w barwach Sarmayech Bank Teheran po raz drugi w karierze zdobył mistrzostwo Iranu. 37-letni rozgrywający, wicemistrz świata z 2006 roku i triumfator Ligi Światowej 2012, nie grał w biało-czerwonych barwach od 2013 roku.

Na opublikowanej liście jest także m.in. nazwisko 38-letniego środkowego Daniela Plińskiego czy jego rówieśnika Piotra Gacka, który przez Stephane'a Antigę nie został powołany na igrzyska i wówczas... żegnał się z kadrą.

Najwięcej emocji wzbudzili jednak asystenci De Giorgiego. Początkowo związek informował, że zostaną one podane do końca lutego. Nie udało się jednak sfinalizować rozmów i sprawa się przeciągała. We wtorek związek postanowił jednak opublikować listę osób należących do sztabu szkoleniowego, mimo że umowy nie zostały jeszcze podpisane.

40-letni Gruszka, mistrz Europy z 2009 i wicemistrz świata z 2006 roku, jest rekordzistą pod względem liczby występów w drużynie narodowej. W latach 1995-2011 rozegrał w kadrze 450 meczów. Po zakończeniu kariery siatkarskiej pracuje jako trener, wcześniej w MKS Będzin, a teraz w GKS Katowice.

Z kolei Kaczmarczyk związany jest z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Obecnie jest asystentem... De Giorgiego. Z reprezentacją współpracuje od lat, często także jako statystyk. Pomagał Antidze, Włochowi Andrei Anastasiemu i Argentyńczykowi Danielowi Castellaniemu.

W kwietniu, podana przez De Giorgiego we wtorek kadra, ma zostać okrojona. Reprezentanci przygotowywać się będą do Ligi Światowej, ale najważniejszą imprezą będą mistrzostwa Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce.