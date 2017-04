Rozgrywki męskiej ekstraklasy wchodzą w decydującą fazę, choć dla większości zespołów, tych z miejsc 5-14, sezon praktycznie się zakończył, bo stawką dwumeczu będzie utrzymanie pozycji bądź poprawienie jej o jedno "oczko".

Cztery najlepsze zespoły fazy zasadniczej przystąpią do walki o medale. Zwycięzca tej rundy Zaksa Kędzierzyn Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem (pierwszy mecz w Jastrzębiu), z kolei wicelider Asseco Resovia o finał zmierzy się ze Skrą (pierwsze spotkanie w Bełchatowie). Rywalizacja play off toczyć się będzie z nowej formule - wzorem Ligi Mistrzów zwycięzca zostanie wyłoniony w dwumeczu. W przypadku równej liczby punktów, o wszystkim zdecyduje tzw. złoty set rozgrywany do 15 punktów.

Pojedynek o 15. miejsce pomiędzy Łuczniczką Bydgoszcz a AZS Częstochowa będzie jednocześnie walką o pozostanie w PlusLidze. Przegrany z tej rywalizacji zmierzy się w barażu z mistrzem pierwszej ligi o miejsce w ekstraklasie w przyszłym sezonie.

Program rundy play off ("mecz i rewanż", ew. tzw. złoty set):

półfinały:

Jastrzębski Węgiel - Zaksa Kędzierzyn Koźle (termin do ustalenia)

PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów (termin do ustalenia)

o miejsca 5-6:

Cuprum Lubin - Indykpol AZS Olsztyn (7.04 i rewanż 12.04)

o miejsca 7-8:

Cerrad Czarni Radom - Lotos Trefl Gdańsk (8.04 i 18.04)

o miejsca 9-10:

GKS Katowice - ONICO AZS Politechnika Warszawska (8.04 i 18.04)

o miejsca 11-12:

Espadon Szczecin - MKS Będzin (termin do ustalenia)

o miejsca 13-14:

BBTS Bielsko- Biała - Effector Kielce (termin do ustalenia)

o miejsca 15-16:

AZS Częstochowa - Łuczniczka Bydgoszcz (8.04 i 18.04)