Kadrę złożoną z 21 zawodników De Giorgi przedstawił już blisko miesiąc temu. Nie znaleźli się w niej Mateusz Mika, który od kilku miesięcy zmaga się z urazem kolana, a także Marcin Możdżonek.

Szansę debiutu w narodowych barwach w seniorskiej kadrze mogą dostać m.in. rozgrywający Marcin Komenda (Effector Kielce) i atakujący Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), który sukcesy osiągał także w siatkówce plażowej.

Siatkarze przebywają na zgrupowaniu w Spale, które zakończy się 20 maja meczem towarzyskim z Iranem w Katowicach. To będzie też debiut De Giorgiego w roli selekcjonera reprezentacji Polski, a także pożegnanie z kadrą wieloletniego libero Krzysztofa Ignaczaka.

Zgodnie z przepisami FIVB, w kadrze na LŚ musiało znaleźć się przynajmniej ośmiu z 14 zawodników, którzy grali w poprzedniej edycji oraz sześciu z 12 siatkarzy rywalizujących w igrzyskach w Rio de Janeiro.

Rozgrywki LŚ rozpoczną się w pierwszy weekend czerwca. Polacy polecą na turniej do włoskiego Pesaro, gdzie zmierzą się z gospodarzami, Iranem i Brazylią. Tydzień później czeka ich podróż do Warny i starcia z gospodarzami, Brazylią oraz prowadzoną przez Stephane'a Antigę Kanadą. Trzeci weekend to zmagania w Katowicach i Łodzi z Amerykanami, Iranem i Rosją.

Turniej Final Six zaplanowany jest między 28 czerwca a 2 lipca w Brazylii.

Kadra siatkarzy na Ligę Światową 2017:

Rozgrywający: Fabian Drzyzga (Asseco Resovia Rzeszów), Grzegorz Łomacz (Cuprum Lubin), Marcin Komenda (Effector Kielce)

Atakujący: Łukasz Kaczmarek (Cuprum Lubin), Maciej Muzaj (Jastrzębski Węgiel), Dawid Konarski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Środkowi: Bartłomiej Lemański (Asseco Resovia Rzeszów), Andrzej Wrona (Onico AZS Politechnika Warszawska), Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów), Mateusz Bieniek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Przyjmujący: Bartosz Kurek, Artur Szalpuk (obaj PGE Skra Bełchatów), Michał Kubiak (Panasonic Panthers/Japonia), Aleksander Śliwka (Indykpol AZS Olsztyn), Rafał Buszek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Libero: Damian Wojtaszek (Asseco Resovia Rzeszów), Kacper Piechocki (PGE Skra Bełchatów), Paweł Zatorski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)