W Gdańsku rolę ambasadorów siatkarskich mistrzostw Europy będą pełnić aktorzy Teatru Wybrzeże Dorota Kolak i Mirosław Baka, dwukrotna medalista olimpijska we florecie Sylwia Gruchała, trener Lotosu Trefl Andrea Anastasi i przyjmujący tego klubu Mateusz Mika, były reprezentacyjny libero, który zakończył karierę Piotr Gacek oraz piłkarz Lechii Sławomir Peszko.

Na Targu Węglowym, gdzie rozgrywany był równoległe siatkarski turniej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa pomorskiego, zabrakło trzech nominowanych osób – Anastasi przebywa we Włoszech, Mika rehabilituje się po operacji kolana, natomiast Peszko przygotowuje do niedzielnego meczu ekstraklasy z Pogonią Szczecin.

To dla mnie ogromna nobilitacja, że w moim ukochanych Gdańsku mogę zaprosić wszystkich na mecze mistrzostw Europy w mojej ukochanej dyscyplinie. To będzie wspaniałe wydarzenie, które nasza reprezentacja może zakończyć z medalami na szyi. Ze wsparciem tak fantastycznych kibiców jest to bardzo możliwe - przyznał Gacek.