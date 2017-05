W komunikacie na stronie internetowej Ziraatu Kurka określono mianem "utytułowanego polskiego siatkarza i jednego z najważniejszych zawodników na świecie". Ma on bronić barw tureckiego zespołu w przyszłym sezonie. Przypomniano, że ma on na koncie występy - poza polską ligą - także we Włoszech i Rosji.

W ostatnim sezonie był zawodnikiem PGE Skry Bełchatów, z którą zdobył wicemistrzostwo Polski. Wcześniej grał w tym klubie w latach 2008-12. Poza tym był też związany z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovią Rzeszów.

Ziraat w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce w tureckiej ekstraklasie.

Kurek przez większość kariery gra jako przyjmujący, choć czasem występuje też jako atakujący. Konarski, który ostatnie dwa lata spędził w Zaksie, jest atakującym.