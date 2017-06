Po oficjalnej prezentacji w hali Wisły (podczas turnieju "Zwyciężaj w Krakowie" - mini mistrzostw Europy w siatkówce dla dzieci, młodzieży i amatorów) maskotka udała się do Rynku Głównego, gdzie spacerowała i pozowała do zdjęć z przechodniami. Później wielki puchaty ptak skierował się do magistratu – przed budynkiem spotkał się z prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim. Włodarz Krakowa zrobił sobie zdjęcie z maskotką i ocenił, że „jest piękna”.

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn rozpoczną się 24 sierpnia. Mecz otwarcia ME Polska - Serbia odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie, zaś finał w Tauron Arenie Kraków 3 września.

W stolicy Małopolski w pierwszej fazie turnieju będą rywalizować drużyny z grupy C: Bułgaria, Hiszpania, Rosja i Słowenia. Rywalami Polaków podczas ME będą w fazie grupowej, oprócz Serbów, także Estończycy i Finowie. Wystąpią w grupie A, która grać będzie w Gdańsku (poza meczem otwarcia). W grupie B zagrają Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy (w Szczecinie), a D (Katowice) - Belgia, Francja, Holandia, Turcja.

Druga faza turnieju (baraże o grę w 1/4 finału, spotkania ćwierćfinałowe) odbędą się w Katowicach i Krakowie, zaś półfinały, pojedynek o trzecie miejsce i finał w Tauron Arenie Kraków.

W 2015 r. po złoto ME sięgnęli Francuzi. W finale pokonali Słowenię 3:0. Brązowy medal wywalczyli Włosi, którzy okazali się w decydującym pojedynku lepsi od Bułgarów (3:1). Polska odpadła w ćwierćfinale po przegranej ze Słowenią 2:3.