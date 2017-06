Nie jestem oczywiście zadowolony. Przegraliśmy 0:3 i to przed własną publicznością. Nie ma co ukrywać, rozegraliśmy brzydki mecz. Poprzednie spotkania przegrywaliśmy po walce, dziś nie ma dla nas żadnego usprawiedliwienia – dodał włoski szkoleniowiec.

Podkreślił, że nie ma sensu długo rozpamiętywać czwartkowej przegranej. Jesteśmy po to, by zareagować na tego typu porażki – ocenił.

Szkoleniowiec Rosjan Siergiej Szliapnikow cieszył się z wygranej i z tego, że jego zespół zagrał tak, jak to było ustalone. Mamy młodą drużynę, borykamy się z kontuzjami. Chcę, by w każdym spotkaniu nasz zespół pokazywał, na co go stać, żeby osiągał dobre wyniki. Dziś moi zawodnicy zrealizowali założenia. Mamy taką tradycję, że zawsze wychodzimy na boisko po to, by wygrać. I chcemy ją kontynuować – stwierdził. Dodał, że nie wie, jak poważna jest kontuzja Ilii Własowa i czy zawodnik będzie mógł zagrać w weekendowych meczach w Łodzi.